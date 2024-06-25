В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 157 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 17 по 23 ...18.06.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 404 человека
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 10 по 16 ...04.06.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 294 человека
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 27 мая по 2 ...28.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 473 человека
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 мая ...22.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 мая ...