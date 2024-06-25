В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 157 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 24 по 30 июня COVID-19 заразились 157 человек (неделей ранее — 211).



Умерло из-за коронавируса в указанный период два человека. Госпитализировано 22 свердловчанина.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, с 17 по 23 июня было выявлено 6 тыс. 770 случаев, а с 24 по 30 июня — 5 тыс. 948.