В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 211 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 10 по 16 ...04.06.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 294 человека
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 27 мая по 2 ...22.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 мая ...14.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 340 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 мая ...12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...