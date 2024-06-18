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В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 211 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 17 по 23 июня COVID-19 заразились 211 человек (неделей ранее — 404).

Умерло из-за коронавируса в указанный период пять человек. Госпитализировано 25 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, с 10 по 16 июня было выявлено 8 тыс. 168 случаев, а с 17 по 23 июня — 6 тыс. 770.
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