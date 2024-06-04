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В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 404 человека

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 10 по 16 июня COVID-19 заразились 404 человека (неделей ранее — 460).

Умерло из-за коронавируса в указанный период два человека. Госпитализировано 28 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, с 3 по 9 июня был выявлен 11 тыс. 701 случай, а с 10 по 16 июня — 8 тыс. 168.
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