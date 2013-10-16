Попечители ФК «Урал» профинансируют появление новых филиалов детских футбольных школ

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге прошло третье заседание попечительского совета футбольного клуба «Урал». По его итогам участники приняли решение о направлении средств на создание новых филиалов детских футбольных школ «Урала» с бесплатными тренировками в Арамиле, Асбесте, Ирбите и других городах региона.



Как сообщили в попечительском совете, благодаря финансовой поддержке попечителей на домашние матчи «Урала» продолжат привозить «особых» детей, а болельщикам на трибунах «Екатеринбург Арены» в холодные дни будут предлагать бесплатные чай и пледы.



Напомним, что попечительский совет ФК «Урал» был создан два года назад, в него вошли руководители среднего и крупного бизнеса области, неравнодушные к футболу. Возглавляет совет Константин Погребинский. Своей главной задачей он называет создание условий, при которых клуб будут любить жители города и области, поддерживать его всегда — и в радости, и в неудаче. Именно поэтому попечители могут как просто пополнить бюджет главной команды, так и выделить деньги на конкретные цели. Всего попечители собирают порядка 15% общего бюджета клуба.



Отметим, что в заседании попечительского совета, в рамках которого были приняты эти решения, приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей председатель совета директоров ФК «Урал» Дмитрий Пумпянский.



Как заявил на встрече Евгений Куйвашев, результат «Урала» в прошлом сезоне нельзя назвать удовлетворительным (команда вылетела из РПЛ), но ей обязательно нужно дать шанс исправиться. Он поставил задачу по результатам нового сезона обязательно вернуться в Российскую Премьер-Лигу.



Отметим, что активное участие в работе попечительского совета принимают предприниматели Андрей Симановский («Сима-ленд»), Константин Погребинский («Гринвич»), Михаил Ходоровский (Группа «Синара»), Дмитрий Мраморов («Контур»), Сергей Мазуркевич (УГПХ), Денис Новоженов (ЕВРАЗ), Андрей Гончаров (ГК PRO), Сергей Скуратов («Уральские авиалинии»), Владислав Шиленко (СБЕР), Андрей Семенов и Павел Пустозеров (ГУДСР), Валерий Малышев («Здоровье 365») и многие другие.



Добавим, что в эту субботу, 13 июля, в парке Маяковского пройдет Фестиваль Футбола, также организованный попечителями «Урала». С 12.00 до 21.00 для гостей мероприятия будут проводиться футбольные активности, конкурсы и развлечения, встречи с игроками «Урала» и футболистом Романом Павлюченко. Также запланировано выступление группы «Корни».



В воскресенье, 14 июля, «Урал» стартует в чемпионате Первой лиги. На своем поле игроки примут ФК «Сочи» — одного из своих главных конкурентов в борьбе за право вернуться в РПЛ. Начало встречи в 18.00.