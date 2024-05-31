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В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками вырос на 85%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками по фитнесу за год вырос на 85%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов, сообщает пресс-служба оператора.

Отмечается, что также выросла посещаемость сайтов с информацией о том, как правильно тренироваться на уличных спортивных площадках (трафик на сайте workout.su вырос на 10% год к году).

При этом повышенный интерес к тематическим платформам отмечается с приходом весны. Так, наибольший всплеск активности зафиксирован в мае, когда трафик вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что чаще всего свердловчане занимаются спортом в будни — во вторник трафик на сайтах с онлайн-тренировками вырастает почти на 17% по сравнению со среднедневным значением. Наименее активным днем по физической активности с применением тематических ресурсов является суббота.
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