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Главу российского кабмина Михаила Мишустина в аэропорту Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбург 9 июля на международную выставку ИННОПРОМ-2024 прибыли председатель кабинета министров Киргизской Республики — руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин.

Главу российского кабмина Михаила Мишустина в аэропорту Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

В аэропорту Кольцово гостей встречали полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Главу российского кабмина Михаила Мишустина в аэропорту Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за организацию крупнейшей в России промышленной выставки ИННОПРОМ-2024. Тот, в свою очередь, выразил благодарность кабинету министров за особое внимание к выставке, отметив, что это придает дополнительный импульс к развитию промышленности как в регионе, так и по всей стране.

Главу российского кабмина Михаила Мишустина в аэропорту Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Как ранее писал УрБК, делегации прибыли для участия в главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса».

Трансляцию пленарной сессии можно будет смотреть в прямом эфире в официальном правительственном Telegram-канале, а также на официальных страницах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», на YouTube и RuTube.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.

Фотографии предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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