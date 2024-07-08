Главу российского кабмина Михаила Мишустина в аэропорту Кольцово встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

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Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин 9 июля посетит XIV Международную ...

Власти Среднего Урала и Казахстана в рамках ИННОПРОМа-2024 обсудили реализацию совместных проектов в сфере промышленности

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июля в рамках Международной ...

Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром ...

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ...