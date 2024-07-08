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Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин 9 июля посетит XIV Международную промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Он выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса», сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Также в стратегической сессии примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабмина Киргизии — руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Трансляцию пленарной сессии можно будет смотреть в прямом эфире в официальном правительственном Telegram-канале, а также на официальных страницах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», на YouTube и RuTube.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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