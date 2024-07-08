Глава российского кабмина Михаил Мишустин 9 июля посетит промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Россия намерена заключить с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) соглашение о ...08.07.2024 ММК принимает участие в работе ИННОПРОМа-2024
УрБК, Магнитогорск, 08.07.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в работе XIV ...05.07.2024 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в работе Международной ...03.07.2024 Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной ...10.07.2023 Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на ИННОПРОМ в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ...