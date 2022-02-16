Работающим пенсионерам вновь начнут индексировать пенсии с 2025 года

УрБК, Москва, 16.02.2022. Совокупный доход работающих пенсионеров в России составляет 66 тыс. руб., при этом 14 тыс. ...23.09.2021 Правительство РФ не одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
УрБК, Москва, 23.09.2021. Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту о возобновлении индексации страховой ...14.09.2016 В России индексации пенсий работающим пенсионерам в 2017-2019 годах не будет
УрБК, Москва, 14.09.2016. В России в 2017-2019 годах работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии, однако ...15.12.2015 Госдума может принять закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году
УрБК, Москва, 15.12.2015. Госдума на заседании 15 декабря рассмотрит в третьем, окончательном, чтении законопроект об ...29.10.2012 Работающих пенсионеров могут лишить пенсий
УрБК, Москва, 29.10.2012. Работающим пенсионерам с высокими зарплатами могут приостановить выплачивать пенсии. ...