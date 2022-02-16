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Вчера, 10:01

Работающим пенсионерам вновь начнут индексировать пенсии с 2025 года

УрБК, Москва, 09.07.2024. С 1 января 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возврате индексаций пенсий работающим россиянам-пенсионерам. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Федеральным законом предусматривается возобновление с 1 января 2025 года ежегодной индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в порядке, действовавшем до 1 января 2016 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, нововведение позволит сохранить в экономике 7,87 млн работоспособных россиян, пишет РИА «Новости».

«Размер индексации пенсий указанным пенсионерам будет рассчитываться исходя не из фактически выплачиваемого, а из начисленного размера пенсий, в котором будут учтены все индексации (увеличения), корректировки и перерасчеты, имевшие место с 1 января 2016 года. Этот порядок позволит обеспечить одинаковый уровень индексации пенсий для всех категорий пенсионеров (как работающих, так и неработающих)», — говорится на сайте Кремля.
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