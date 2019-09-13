УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:55

В России индексация пенсий в 2026 году будет проходить в два этапа

УрБК, Москва,16.09.2025. В России индексация пенсий в 2026 году будет проходить в два этапа.
Об этом заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков, пишут РИА Новости.

Первая индексация назначена на 1 февраля. Она коснется только страховой пенсии. Это повышение будет рассчитываться с учетом роста цен, зафиксированного в прошлом.

Второй этап пройдет с 1 апреля. Тогда размер увеличения страховых пенсий будет зависеть от доходов Соцфонда, которые формируются из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат.

В текущем году индексация страховых пенсий в стране составила 9,5%. Социальные пенсии за тот же период повысили на 14,75%.

Ранее Социальный фонда России сообщал, что на 1 июля средний размер пенсии по старости в России составлял 25 тыс. 098 руб.
