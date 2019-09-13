В России индексация пенсий в 2026 году будет проходить в два этапа

Материалы по теме

В России средний размер пенсий в следующем году составит 15 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.09.2019. В России средний размер пенсий в 2020 году составит порядка 15 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС ...

В Свердловской области с 1 апреля проиндексировали 104 тыс. пенсий

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 ...

Индексация страховых пенсий в России с 1 февраля 2017 года составит 5,4%

УрБК, Москва, 12.01.2017. Индексация страховых пенсий в РФ с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне фактической ...

ПФР готов проиндексировать пенсии россиян с 1 февраля 2015 года

УрБК, Москва, 12.11.2014. Пенсионный фонд РФ располагает финансовыми ресурсами, чтобы проиндексировать страховые пенсии ...

С 1 июля 2010 года около 90 тыс. получателей социальных пенсий в Свердловской области будет проведена дополнительная индексация

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2010. С 1 июля 2010 года органами Пенсионного фонда РФ будет проведена дополнительная ...