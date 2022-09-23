В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тысяч рублей

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В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей

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В России средний размер пенсий в следующем году составит 15 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.09.2019. В России средний размер пенсий в 2020 году составит порядка 15 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС ...

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С 1 апреля 2012 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области вырастет до 9,95 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2012. Трудовые пенсии свердловчан с 1 апреля дополнительно индексируются с учетом индекса ...