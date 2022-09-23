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В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тысяч рублей

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда.

Рост пенсий в сравнении с показателями текущего года составит 7,5%. Это чуть выше господдержки, которая запланирована на январь — 7,3%. Эксперты объясняют разницу возобновившейся индексацией для работающих россиян. Эта мера не сможет убрать разрыв в размере пенсий трудящихся и безработных пенсионеров, однако уменьшит его.

По данным Соцфонда, в конце 2024 года размер средней страховой пенсии по старости составит 22,4 тыс. руб. Спустя год ее сумма достигнет 24,1 тыс. руб., увеличившись на 7,5%. Согласно прогнозам, рост ненамного превысит запланированную на следующий год индексацию страховых пенсий. С 1 января 2025 выплаты увеличат на 7,3%, что будет соответствовать инфляции, которую Минэкономразвития ожидает по итогам 2024-го.

Уточняется, что за I полугодие 2024 года в России зарегистрировали 41,1 млн пенсионеров. Из них — 33,2 млн неработающих и 7,8 млн трудоустроенных.
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