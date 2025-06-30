Средний размер пенсии в России за год вырос на 2,5 тыс. рублей

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На 1 апреля средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21 тыс. 080 руб. в месяц. Об этом сообщает РИА ...

Средний размер пенсии в России составляет 23,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 23.06.2025. На 1 апреля средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 448 руб., пишут РИА «Новости» ...

Средний размер пенсии госслужащих в РФ составляет 36,2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 11.06.2025. Средний размер пенсии федеральных госслужащих в России в апреле 2025 года составил 36,2 тыс. ...

В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тысяч рублей

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой ...

В России средний размер пенсий в следующем году составит 15 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.09.2019. В России средний размер пенсий в 2020 году составит порядка 15 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС ...