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Вчера, 10:00

Средний размер пенсии в России за год вырос на 2,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 22.07.2025. Средний размер пенсии в России в июне вырос почти на 2,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 23 тыс. 454 руб., пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Уточняется, что пенсии работающих пенсионеров за год выросли на 3,4 тыс. руб., до 21 тыс. 114 руб., а неработающих — на 2,2 тыс. руб., до 24 тыс. 005 руб.

По данным Соцфонда, сейчас в России насчитывается 40 млн 856 тыс. пенсионеров.
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