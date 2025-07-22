Средний размер пенсии по старости в России превысил 25 тыс. рублей

Материалы по теме

Средний размер пенсии в России за год вырос на 2,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 22.07.2025. Средний размер пенсии в России в июне вырос почти на 2,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным ...

Средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21,1 тыс. рублей

На 1 апреля средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21 тыс. 080 руб. в месяц. Об этом сообщает РИА ...

Средний размер пенсии госслужащих в РФ составляет 36,2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 11.06.2025. Средний размер пенсии федеральных госслужащих в России в апреле 2025 года составил 36,2 тыс. ...

Средний размер пенсии в России составляет 23,2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 06.05.2025. На 1 января средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 175 руб., пишут РИА «Новости» ...

С 1 августа 2009 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области составит 5888 рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2009. С 1 августа 2009 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области ...