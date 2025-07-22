УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:25

Средний размер пенсии по старости в России превысил 25 тыс. рублей

УрБК, Москва, 20.08.2025. На 1 июля средний размер пенсии по старости в России составляет 25 тыс. 098 руб., пишут РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Уточняется, что пенсия по старости работающих пенсионеров в среднем составляет 22,1 тыс. руб., у неработающих — 25,8 тыс. руб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказывал, что с 1 августа пенсии работающих пенсионеров в России в среднем вырастут на 437 рублей в месяц.
