Пенсии работающих пенсионеров в августе вырастут почти на 440 рублей

На 1 апреля средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21 тыс. 080 руб. в месяц. Об этом сообщает РИА ...

УрБК, Москва, 30.06.2025. На 1 апреля средняя пенсия работающих пенсионеров в России составляет 21 тыс. 080 руб. в ...

УрБК, Москва, 11.06.2025. Средний размер пенсии федеральных госслужащих в России в апреле 2025 года составил 36,2 тыс. ...

УрБК, Москва, 12.12.2024. В январе 2025 года пенсии работающих пенсионеров увеличатся на 7,3%, сообщает Социальный фонд ...

Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров с января 2025 года вырастет на 7,3%

В августе на выплату пенсий и социальных выплат для жителей Свердловской области будет направлено более 13,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2012. Свыше 13,2 млрд рублей в Свердловской области планируется направить на выплату пенсий и ...