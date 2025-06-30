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Вчера, 17:44

Пенсии работающих пенсионеров в августе вырастут почти на 440 рублей

УрБК, Москва, 07.07.2025. Пенсии работающих пенсионеров в России с августа 2025 года вырастут на 437 рублей в месяц. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин порталу «Газета.ру»

По его словам, повышение коснется тех граждан, кто в 2024 году работал и в то же время получал пенсию.

И. Балынин добавил, что для проведения корректировки не нужно подавать заявление, так как Социальный фонд РФ имеет свою базу данных, и увеличение размера выплат произойдет автоматически.

Также экономист предупредил, что в момент увеличения социальных выплат мошенники становятся особенно активны, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность при общении с незнакомыми лицами.

Добавим, что на данный момент средняя ежемесячная пенсия работающих граждан составляет 21 тыс. 080 руб.
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