УБРиР заключил соглашение о сотрудничестве с «ОПОРОЙ РОССИИ» на ИННОПРОМе

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и ОАО «Белагропромбанк» заключили ...02.11.2015 УБРиР предоставляет гарантии предпринимателям Югры
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Уральский банк реконструкции и развития (ПАО «УБРиР») и Фонд поддержки ...09.07.2014 ОАО «УБРиР» подпишет пять соглашений на «Иннопроме-2014»
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2014. В ходе международной выставки «Иннопром-2014» Уральский банк реконструкции и развития ...10.11.2009 ОАО «УБРиР» вошло в число банков — партнеров Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» подписало соглашение с челябинским Фондом ...10.04.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» заключило соглашение о сотрудничестве с Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» традиционно сотрудничает с организациями ...