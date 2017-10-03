УБРиР заключил соглашение о сотрудничестве с «ОПОРОЙ РОССИИ» на ИННОПРОМе

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и ОАО «Белагропромбанк» заключили ...

УБРиР и «Белагропромбанк» заключили соглашение о принципах сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Уральский банк реконструкции и развития (ПАО «УБРиР») и Фонд поддержки ...

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2014. В ходе международной выставки «Иннопром-2014» Уральский банк реконструкции и развития ...

ОАО «УБРиР» подпишет пять соглашений на «Иннопроме-2014»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» подписало соглашение с челябинским Фондом ...

ОАО «УБРиР» вошло в число банков — партнеров Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» заключило соглашение о сотрудничестве с Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» традиционно сотрудничает с организациями ...