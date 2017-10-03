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Вчера, 15:43

УБРиР заключил соглашение о сотрудничестве с «ОПОРОЙ РОССИИ» на ИННОПРОМе

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Свердловское отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» договорились о совместной работе по поддержке бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение было подписано 8 июля в рамках IV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Стороны планируют реализовывать совместные программы, в том числе финансовые, и проводить мероприятия по поддержке и развитию предпринимательской культуры.

«Нашими клиентами являются тысячи компаний только в Свердловской области. Один из эффективных инструментов партнерства с бизнес-сообществом — тесное взаимодействие с предпринимательскими объединениями и ассоциациями. В начале этого года наш банк стал партнером Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, соглашение со свердловским отделением «ОПОРЫ» — новый этап в развитии партнерства такого формата. Мы планируем тиражировать подобную практику и в других регионах присутствия банка», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.
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