Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках ИННОПРОМа обсудил с руководством «Газпромбанк Лизинг» совместные лизинг-проекты

В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов ...

Автобусы для окраин

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов. Об этом сообщил в ...

В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов

Партия из 30 новых автобусов прибыла в Екатеринбург из Нефтекамска

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла ...