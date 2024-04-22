Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках ИННОПРОМа обсудил с руководством «Газпромбанк Лизинг» совместные лизинг-проекты

В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов ...22.04.2024 В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов. Об этом сообщил в ...16.02.2024 Партия из 30 новых автобусов прибыла в Екатеринбург из Нефтекамска
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла ...30.11.2023 В Екатеринбург прибыли 35 новых автобусов «НЕФАЗ»
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбург прибыла партия закупленных МУП «Гортранс» для нужд общественного ...28.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...