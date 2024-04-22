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Вчера, 15:25

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках ИННОПРОМа обсудил с руководством «Газпромбанк Лизинг» совместные лизинг-проекты

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ обсудил с руководством акционерного общества «Газпромбанк Лизинг» совместные лизинг-проекты в сфере коммунальной техники, систем освещения для школ и детских садов, пассажирского транспорта, модульных быстровозводимых объектов и элементов инфраструктуры, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Лизинг позволяет нам выгодно обновить основной парк, распределяя затраты на длительный период», — сказал Алексей Орлов.

В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Газпромбанк Лизинг» Сергей Вологодский отметил, что у компании уже есть успешный опыт сотрудничества с администрацией Екатеринбурга — проект по поставке 60 автобусов «НЕФАЗ» на газомоторном топливе.

Напомним, что в апреле 2024 года 30 новых автобусов этой марки вышли на отдаленные маршруты Екатеринбурга. Машины прибыли в город в феврале и прошли подготовку, чтобы проезд в салоне был комфортным для пассажиров. Новые автобусы окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку — установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели. Автобусы способны вместить 111 пассажиров (29 — на сиденьях). Работают они на дизельных двигателях.

«Мы заинтересованы, чтобы современный общественный транспорт и коммунальная техника появлялась на дорогах Екатеринбурга. И мы готовы выступить финансовым партнером и реализовать такие проекты», — сказал С. Вологодский.
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