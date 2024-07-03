На Среднем Урале до 10 июля объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. На Среднем Урале еще три дня продержится температура, близкая к 30-градусным значениям, ...03.07.2024 В Свердловской области до вечера 5 июля действует предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Свердловской области до 20.00 5 июля объявлено предупреждение о неблагоприятных ...17.08.2023 В Свердловской области с 17 по 19 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...08.07.2020 Синоптики Среднего Урала объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. На территории Среднего Урала с 20.00 8 июля до 20.00 13 июня ожидается смог. Об этом ...02.07.2018 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...