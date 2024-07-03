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Вчера, 14:04

На Среднем Урале до 10 июля объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. До 20.00 8 июля на территории Свердловской области действуют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сообщает пресс-служба ФБГУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме того, 8-10 июля на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Ранее УрБК писал, что до 10 июля в регионе продержится температура, близкая к 30-градусным значениям. В четверг, по предварительным прогнозам, наступит затяжной период осадков, который продлится не менее недели и будет сопровождаться грозами.
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