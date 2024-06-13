На Среднем Урале температура воздуха будет держаться в пределах 30 градусов еще три дня

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...04.04.2024 В Свердловской области в конце недели ожидается похолодание до 10 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. На Среднем Урале до конца недели ожидается похолодание. В ночные часы на севере области ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...19.05.2023 В Свердловской области в выходные потеплеет до +27 градусов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с 19 по 21 мая ожидается дневная температура в районе +27 ...