На Среднем Урале температура воздуха будет держаться в пределах 30 градусов еще три дня

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. На Среднем Урале еще три дня продержится температура, близкая к 30-градусным значениям, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».



Так, днем 8-10 июля в Екатеринбурге будет плюс 27-30 градусов без осадков, ночью — 14-17 градусов выше нуля.



В четверг, по предварительным прогнозам, наступит затяжной период осадков, который продлится не менее недели и будет сопровождаться грозами.



С пятницы дневная температура упадет до 18-19 градусов тепла. Возвращения жаркой и ясной погоды синоптики ожидают к концу месяца.