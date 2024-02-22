В I полугодии 2024 года в России обнаружили 23,2 тыс. доменов фишинговых сайтов

«МегаФон» защитит абонентов от фишинга и утечки персональных данных

УрБК, Москва, 14.02.2024. В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ...

Число маскирующихся под российские маркетплейсы фишинговых сайтов за год выросло в 11 раз

УрБК, Москва, 28.06.2023. По итогам I полугодия 2023 года число фишинговых сайтов, маскирующихся под российские ...