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В I полугодии 2024 года в России обнаружили 23,2 тыс. доменов фишинговых сайтов

УрБК, Москва, 05.07.2024. Российские регистраторы выявили в I полугодии 2024 года 23,2 тыс. доменов фишинговых сайтов, что на 16% больше показателя аналогичного периода 2023 года, пишет «Коммерсантъ».

Фишинговые сайты имитируют настоящие сервисы в мошеннических целях. Издание отмечает, что в первой половине 2023 года было выявлено 19,9 тыс. сайтов, а в аналогичном периоде 2022 года — 4,9 тыс. доменов, то есть динамика роста в 2024 году замедлилась.

В 2024 году чаще всего хакеры имитировали сервисы Сбербанка (4,2 тыс. выявленных доменов за полгода), «Авито» (4,1 тыс.) и «Юлы» (4 тыс.).
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