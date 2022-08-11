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Вчера, 11:41

Число маскирующихся под российские маркетплейсы фишинговых сайтов за год выросло в 11 раз

УрБК, Москва, 28.06.2023. По итогам I полугодия 2023 года число фишинговых сайтов, маскирующихся под российские маркетплейсы, выросло в 11 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Координационного центра доменов.ru/.рф (КЦ).

Так, за январь-июнь 2023 года в зонах .ru и .рф было заблокировано более 18 тыс. фишинговых сайтов, тогда как за тот же период прошлого года — 5 тыс. Результат I полугодия текущего года превышает показатель по итогам всего 2022 года, когда в целом было заблокировано 15,3 тыс. ресурсов.

При этом чаще всего фишинговые сайты маскировались под сервис «Авито»: было обнаружено и заблокировано 2,9 тыс. доменов, «Юла» (входит в VK, 1,7 тыс.) и Ozon (1,5 тыс.).

Отмечается, что основной схемой мошенничества на копиях маркетплейсов является поддельная продажа, когда пользователь вводит данные карты на сайте, после чего с нее списываются средства.
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