Число маскирующихся под российские маркетплейсы фишинговых сайтов за год выросло в 11 раз

Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых сайтов (фейковые ресурсы, ...11.08.2022 Минцифры планирует сократить срок блокировки фишинговых сайтов
УрБК, Москва, 11.08.2022. Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых ...06.04.2021 Более 1,5 тыс. лжебанков выявили в России в I квартале 2021 года
УрБК, Москва, 06.04.2021. В I квартале 2021 года число сайтов, маскирующихся под интернет-страницы банков в России, ...19.08.2020 В июле 2020 года удвоилось число фишинговых атак на клиентов российских банков
УрБК, Москва, 19.08.2020. Специалисты в сфере кибербезопасности и финансовые учреждения зафиксировали резкий рост ...28.11.2017 В России с начала 2017 года заблокировано более 600 мошеннических сайтов
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В России по запросу Банка России с начала 2017 года заблокировано более 600 сайтов, ...