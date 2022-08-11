Число маскирующихся под российские маркетплейсы фишинговых сайтов за год выросло в 11 раз

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Минцифры планирует сократить срок блокировки фишинговых сайтов

Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых сайтов (фейковые ресурсы, ...

Минцифры планирует сократить срок блокировки фишинговых сайтов

УрБК, Москва, 11.08.2022. Минцифры РФ разрабатывает механизм, который позволит сократить срок блокировки фишинговых ...

Более 1,5 тыс. лжебанков выявили в России в I квартале 2021 года

УрБК, Москва, 06.04.2021. В I квартале 2021 года число сайтов, маскирующихся под интернет-страницы банков в России, ...

В июле 2020 года удвоилось число фишинговых атак на клиентов российских банков

УрБК, Москва, 19.08.2020. Специалисты в сфере кибербезопасности и финансовые учреждения зафиксировали резкий рост ...

В России с начала 2017 года заблокировано более 600 мошеннических сайтов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. В России по запросу Банка России с начала 2017 года заблокировано более 600 сайтов, ...