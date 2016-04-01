Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов

УрБК, Москва, 05.07.2024. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 мая 2024 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве во II квартале этого года составил -10%. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2024 года.



Согласно данным ведомства, положительное значение индекса предпринимательской уверенности во II квартале отмечалось в Якутии, Тыве, Чечне, Вологодской и Иркутской областях, ЯНАО. Самое низкое значение этого индекса было зафиксировано в Ненецком автономном округе (-86%).



Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, стали высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (46%), высокий уровень налогов и недостаток квалифицированных рабочих (по 31%), конкуренция со стороны других строительных фирм (21%), недостаток заказов на работы (17%), высокий процент коммерческого кредита (15%), неплатежеспособность заказчиков (13%), погодные условия и недостаток финансирования (по 12%).