УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:02

Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов

УрБК, Москва, 05.07.2024. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 мая 2024 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве во II квартале этого года составил -10%. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2024 года.

Согласно данным ведомства, положительное значение индекса предпринимательской уверенности во II квартале отмечалось в Якутии, Тыве, Чечне, Вологодской и Иркутской областях, ЯНАО. Самое низкое значение этого индекса было зафиксировано в Ненецком автономном округе (-86%).

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, стали высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (46%), высокий уровень налогов и недостаток квалифицированных рабочих (по 31%), конкуренция со стороны других строительных фирм (21%), недостаток заказов на работы (17%), высокий процент коммерческого кредита (15%), неплатежеспособность заказчиков (13%), погодные условия и недостаток финансирования (по 12%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.04.2016 С начала года объем строительства в России упал на 1,7%

По итогам первых двух месяцев 2016 года объем строительства в России составил 568,4 млрд руб., что ниже показателя ...

01.04.2016 С начала года объем строительства в России упал на 1,7%

УрБК, Москва, 01.04.2016. По итогам первых двух месяцев 2016 года объем строительства в России составил 568,4 млрд ...

22.08.2012 Росстат: в августе средний уровень загрузки производственных мощностей России составил 64%

УрБК, Москва, 22.08.2012. Высокий уровень налогообложения, неопределенность экономической ситуации, недостаток ...

28.05.2010 В I квартале 2010 года цены на строительные материалы в России выросли на 60%

УрБК, Москва, 28.05.2010. Цены на строительные материалы в России выросли в первом квартале 2010 года на 60%, ...

30.10.2009 Руководители 26% строительных организаций РФ оценивают экономическую ситуацию как неудовлетворительную

УрБК, Москва, 30.10.2009. Росстат подвел итоги выборочного обследования деловой активности строительных организаций в ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать11.06.2024Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня
Архив новостей
Июль 2024 (170)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18