Почти половина строительных организаций РФ основным сдерживающим фактором для своей деятельности назвала высокую стоимость материалов

УрБК, Москва, 05.07.2024. По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного по состоянию ...01.04.2016 С начала года объем строительства в России упал на 1,7%
По итогам первых двух месяцев 2016 года объем строительства в России составил 568,4 млрд руб., что ниже показателя ...01.04.2016 С начала года объем строительства в России упал на 1,7%
УрБК, Москва, 01.04.2016. По итогам первых двух месяцев 2016 года объем строительства в России составил 568,4 млрд ...22.08.2012 Росстат: в августе средний уровень загрузки производственных мощностей России составил 64%
УрБК, Москва, 22.08.2012. Высокий уровень налогообложения, неопределенность экономической ситуации, недостаток ...28.05.2010 В I квартале 2010 года цены на строительные материалы в России выросли на 60%
УрБК, Москва, 28.05.2010. Цены на строительные материалы в России выросли в первом квартале 2010 года на 60%, ...