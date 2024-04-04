Количество частных инвесторов из Свердловской области на Мосбирже составило 1,9 млн человек в июне 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Количество частных инвесторов-свердловчан с брокерскими счетами на Московской бирже в июне 2024 года составило 1,9 млн человек (+13 тыс. 395 человек). Об этом сообщает пресс-служба площадки.



Среди российских регионов Свердловская область заняла четвертое место по количеству открытых ИИС после Москвы (5,8 млн), Московской области (3,4 млн) и Санкт-Петербурга (2,8 млн). В топ-10 вошел еще один уральский регион: Челябинская область (1,4 млн) заняла девятое место.



На Московской бирже по итогам июня зарегистрировано 32,4 млн инвесторов с брокерскими счетами (открыто 57,7 млн счетов). Общий объем торгов на рынках Мосбиржи составил 114,6 трлн руб.