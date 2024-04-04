Количество частных инвесторов из Свердловской области на Мосбирже составило 1,9 млн человек в июне 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Свердловская область замкнула пятерку регионов — лидеров по количеству физических лиц, ...16.08.2023 Московская биржа зафиксировала рекорд активности частных инвесторов 14 августа
УрБК, Москва, 16.08.2023. Московская биржа отметила рекордную активность частных инвесторов 14 августа. В этот день ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...15.10.2020 Жители Свердловской области открыли на Мосбирже 98 тыс. инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Свердловская область вошла в топ регионов по количеству открытых населением ...18.05.2020 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 5 млн человек
УрБК, Москва, 18.05.2020. Общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 5 млн ...