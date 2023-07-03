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Вчера, 17:42

Треть опрошенных россиян стала реже пользоваться такси

УрБК, Москва, 04.07.2024. 34% россиян стали реже пользоваться такси из-за подорожания услуги. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«В целом 82% опрошенных россиян отметили подорожание цен на транспорт в июне 2024 года. Так, 20% респондентов вынуждены были отложить покупку билетов на поезд или самолет из-за высоких цен, а 34% — стали реже пользоваться такси», — говорится в резюме опроса.

52% опрошенных в возрасте 45-50 лет назвали причиной отказа от услуг такси рост цен. 5% респондентов не заметили повышения стоимости этой услуги. 17% отметили, что в повседневной жизни пользуются общественным транспортом, 14% — собственным автомобилем.

В опросе приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 16 до 65 лет.
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