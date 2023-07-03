Треть опрошенных россиян стала реже пользоваться такси

За последний год 34% россиян стали реже покупать дорогостоящие товары. Чаще — 4%. У 57% граждан в этом вопросе все ...01.10.2019 Более 75% россиян платят за поездку в такси наличными
УрБК, Москва, 01.10.2019. «Левада-Центр» провел исследование, в котором изучил динамику частоты использования такси за ...19.09.2019 Меньше пользоваться автомобилями из-за цен на бензин стали 47% россиян
УрБК, Москва, 19.09.2019. Почти половина россиян, 47%, отметили, что стали реже пользоваться машиной из-за цен на ...11.07.2019 Почти 80% российских автомобилистов пользуются услугами такси
УрБК, Москва, 11.07.2019. 78% автомобилистов в России пользуются услугами такси, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой ...22.03.2019 Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...