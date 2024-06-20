В ЦБ допускают повышение ключевой ставки в июле до 18%

В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском заседании совета директоров. ...20.06.2024 ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле
УрБК, Москва, 20.06.2024. В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...16.12.2014 Центробанк повысил ключевую ставку до 17%
Совет директоров Банка России на внеплановом совещании по денежно-кредитной политике принял решение о повышении ...