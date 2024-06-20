В ЦБ допускают повышение ключевой ставки в июле до 18%

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ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле

В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском заседании совета директоров. ...

ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле

УрБК, Москва, 20.06.2024. В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...

Центробанк повысил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России на внеплановом совещании по денежно-кредитной политике принял решение о повышении ...