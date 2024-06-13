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Вчера, 13:03

На Среднем Урале введено ограничение для движения грузовиков до 6 июля из-за аномальной жары

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Свердловской области с 4 по 6 июля (с 8.00 до 20.00 мск) введено ограничение для движения грузовых автомобилей с тяжеловесными грузами, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32°C) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее УрБК писал о том, что на всей территории Среднего Урала в ближайшие трое суток днем воздух будет прогреваться до 31-35 градусов.
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