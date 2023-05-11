УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:40

Из-за аномальной жары до 16 июня введено ограничение на уральских трассах для большегрузных автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В четырех регионах УрФО до 16 июня введены временные ограничения на автотрассах для грузовых транспортных средств из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать ежедневно с 10.00 до 22.00 с 13 по 16 июня 2024 года.

Ранее МЧС предупредило жителей Свердловской области о наступлении аномально жаркой погоды с дневными температурами до 36 градусов выше нуля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.05.2023 На дорогах Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории ...

09.06.2020 В Свердловской области ввели ограничения на передвижение большегрузного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. В Свердловской области из-за жаркой погоды установлены ограничения на передвижения по ...

30.07.2019 В Челябинске вводится ограничение на проезд большегрузов

УрБК, Челябинск, 30.07.2019. В Челябинске с 1 по 15 августа вводится ограничение на движение в дневное время ...

19.03.2014 В Свердловской области вводятся сезонные ограничения движения транспортных средств по автодорогам регионального значения

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В целях обеспечения сохранности региональных объектов дорожного хозяйства в весенний и ...

03.04.2012 Движение большегрузного транспорта в Свердловской области будет ограничено с 20 апреля

Правительство Свердловской области приняло постановление «О временном ограничении движения транспортных средств по ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов16.05.2024Ольга Беленькая о реакции рынка на резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки
Архив новостей
Июнь 2024 (265)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18