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На дорогах Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО введен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».

Режим повышенной готовности вводится «для осуществления бесперебойного и безопасного движения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор», и в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами вблизи автомобильных дорог».

В том числе при данном режиме ведется постоянный, круглосуточный контроль, мониторинг за транспортно-эксплуатационным состоянием, состоянием видимости, обнаружением термических точек и очагов возгорания вблизи автомобильных дорог. А при обнаружении задымления проезжей части вводится временное ограничение скорости до 70 км/ч.

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