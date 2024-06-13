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Вчера, 09:44

В Свердловской области до конца недели будет жарко и сухо

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время температура будет держаться на отметке выше 30 градусов, осадков при этом не ожидается. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, на всей территории Среднего Урала в ближайшие трое суток днем воздух будет прогреваться до 31-35 градусов, ночью температуры будут опускаться до 14-16 градусов. Будет сохраняться безветренная погода без осадков.

В Екатеринбурге в дневные часы воздух будет прогреваться до 31-33 градусов, ночью ожидается до 17-19 градусов выше нуля. В городе обещают переменную облачность без осадков, ветер будет слабый и неустойчивый.

Ранее синоптики предупредили свердловчан о том, что в регионе до 20.00 5 июля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
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