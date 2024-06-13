В Свердловской области до конца недели будет жарко и сухо

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...18.04.2024 В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...