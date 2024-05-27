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Вчера, 17:42

В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дневные температуры в регионе к концу недели будут повышаться до 24 градусов тепла. При этом ночью ожидаются заморозки до 5 градусов ниже нуля. Синоптики также обещают переменную облачность, отсутствие осадков и неустойчивый слабый ветер.

В Екатеринбурге днем воздух начнет прогреваться до 23 градусов выше нуля. В ночные часы температура будет опускаться до 2 градусов выше нуля. Дождей, как и на всей территории области, не ожидается, ветер будет неустойчивый и слабый.
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