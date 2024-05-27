В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...06.05.2024 В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса ...02.05.2024 В Свердловской области до конца недели ожидаются мокрый снег и переменчивая погода
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. На территории Свердловской области до конца текущей недели синоптики прогнозируют ...18.04.2024 В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...11.04.2024 В Свердловской области до конца недели по ночам температура будет опускаться до 12 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области до конца недели в ночные часы температура воздуха будет ...