На Средний Урал в первой половине недели придет бабье лето

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...03.06.2024 В начале недели в Свердловской области столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели дневные температуры будут подниматься ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...18.04.2024 В Свердловской области до конца недели дневные температуры будут подниматься до 28 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области до конца рабочей недели в дневное время суток воздух будет ...