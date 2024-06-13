На Средний Урал в первой половине недели придет бабье лето

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области в первой половине недели синоптики обещают бабье лето. Дневные температуры в регионе будут достигать 23 градусов тепла, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, на всей территории Среднего Урала днем температура воздуха будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. По ночам воздух будет остывать до 6 градусов, на севере региона — до 4 градусов выше нуля. При этом метеорологи обещают переменную облачность, по утрам — туман, осадков не ожидается. Ветер будет неустойчивый и слабый.



В Екатеринбурге в начале рабочей недели ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет неустойчивый и слабый. В дневное время воздух будет прогреваться до 22 градусов тепла, ночью ожидается до 9 градусов выше нуля.