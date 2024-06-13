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В Свердловской области до вечера 5 июля действует предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Свердловской области до 20.00 5 июля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«До 20.00 5 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи предупредили свердловчан о том, что регионе в середине недели ожидаются дожди с грозами и жара до 30 градусов.
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