В Свердловской области до вечера 5 июля действует предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области до 20.00 16 июня объявлено предупреждение о неблагоприятных ...30.05.2024 В Свердловской области до вечера 3 июня объявлено предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области до 20.00 3 июня действует предупреждение о неблагоприятных ...10.04.2024 До 11 апреля в Свердловской области объявлено предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области с вечера 9 апреля на двое суток объявлено предупреждение о ...13.02.2024 На Среднем Урале до 19 февраля объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области с вечера 13 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...25.01.2024 На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о ...