УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

УБРиР запустит сервис премиального обслуживания «Статус» для частных клиентов

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) впервые выделит работу с VIP-сегментом как отдельное направление. Для этого для частных клиентов кредитной организации будет запущен сервис премиального обслуживания «Статус», сообщает пресс-служба банка.

«УБРиР впервые в своей истории разработал и внедрил специальное пакетное предложение для премиум-клиентов. При его формировании мы учитывали опыт крупнейших российских банков. По нашим оценкам, число действующих клиентов УБРиР, которые уже сегодня могут присоединиться к сервису «Статус», составляет порядка 2,8 тыс. человек. Мы рассчитываем, что их количество возрастет и за счет тех пользователей банковских услуг, которые пока не являются нашими клиентами», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Пользователям сервиса «Статус» доступны специальные продуктовые предложения от банка: максимальные ставки по вкладам, широкие инвестиционные возможности, персональные ставки по кредитам (включая ипотеку), повышенные лимиты на переводы и снятие наличных. Также для пользователей «Статуса» банк выпускает премиальные карты MIR Supreme.

Спектр услуг не ограничен только банковскими инструментами: в рамках программы Family Office клиенты «Статуса» смогут пользоваться страховой, налоговой и юридической поддержкой, получать персональные рекомендации и сопровождение сделок с недвижимостью, проходить медицинские обследования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.02.2024 В Екатеринбурге 16 февраля состоится открытие нового флагманского офиса УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса ...

16.11.2022 УБРиР открывает новый офис в Москве

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...

11.04.2018 УБРиР планирует запустить сервис по переводу средств по номеру мобильного телефона

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал заявку на подключение сервисов ...

14.07.2017 УБРиР увеличил суточный лимит на переводы и платежи в интернет-банке

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает повышать функциональность ...

02.12.2015 УБРиР приобрел 99,99% акций ВУЗ-банка

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал владельцем 99,99% акций ВУЗ-банка. ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать
Архив новостей
Июль 2024 (136)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18