УБРиР запустит сервис премиального обслуживания «Статус» для частных клиентов

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) впервые выделит работу с VIP-сегментом как отдельное направление. Для этого для частных клиентов кредитной организации будет запущен сервис премиального обслуживания «Статус», сообщает пресс-служба банка.



«УБРиР впервые в своей истории разработал и внедрил специальное пакетное предложение для премиум-клиентов. При его формировании мы учитывали опыт крупнейших российских банков. По нашим оценкам, число действующих клиентов УБРиР, которые уже сегодня могут присоединиться к сервису «Статус», составляет порядка 2,8 тыс. человек. Мы рассчитываем, что их количество возрастет и за счет тех пользователей банковских услуг, которые пока не являются нашими клиентами», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.



Пользователям сервиса «Статус» доступны специальные продуктовые предложения от банка: максимальные ставки по вкладам, широкие инвестиционные возможности, персональные ставки по кредитам (включая ипотеку), повышенные лимиты на переводы и снятие наличных. Также для пользователей «Статуса» банк выпускает премиальные карты MIR Supreme.



Спектр услуг не ограничен только банковскими инструментами: в рамках программы Family Office клиенты «Статуса» смогут пользоваться страховой, налоговой и юридической поддержкой, получать персональные рекомендации и сопровождение сделок с недвижимостью, проходить медицинские обследования.