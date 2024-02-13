УБРиР запустит сервис премиального обслуживания «Статус» для частных клиентов

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса ...16.11.2022 УБРиР открывает новый офис в Москве
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...11.04.2018 УБРиР планирует запустить сервис по переводу средств по номеру мобильного телефона
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал заявку на подключение сервисов ...14.07.2017 УБРиР увеличил суточный лимит на переводы и платежи в интернет-банке
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает повышать функциональность ...02.12.2015 УБРиР приобрел 99,99% акций ВУЗ-банка
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал владельцем 99,99% акций ВУЗ-банка. ...