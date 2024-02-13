Реконструировали и развили

16 февраля в екатеринбургском бизнес-центре «Саммит» открылся новый флагманский офис Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Церемонию открытия посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Экскурсию для главы Екатеринбурга по помещению нового отделения банка провел президент УБРиР Алексей Долгов. Филиал занимает площадь 445 кв. м. Помещение оформлено в соответствии с современными дизайнерскими тенденциями. Для клиентов оборудованы удобные места для ожидания, предусмотрен и небольшой детский уголок для тех, кто пришел с детьми. Вся необходимая информация представлена на LED-экранах.
Рабочие места оборудованы шумопоглощающими панелями. Для проведения ипотечных сделок выделена отдельная зона в глубине офиса. Также в новом офисе есть депозитарное отделение для хранения ценных вещей и документов клиентов, из помещения ведут два выхода: на улицу и в бизнес-центр. Два из четырех современных банкоматов с функцией ресайклинга банкнот работают круглосуточно.
Отличительной особенностью нового флагманского отделения УБРиР стал отдел премиального обслуживания с отдельной переговорной комнатой и кассой. Впервые в УБРиР работа с клиентами VIP-сегмента выделена в особое направление деятельности, которое впоследствии руководство банка планирует распространить на все отделения банка в России.
«Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и «лицом» банка. Здесь самые современные дизайнерские и IT-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами. Особо отмечу, что впервые именно на базе этого отделения банк внедряет формат VIP-обслуживания для состоятельных клиентов. Для них будет сформировано специальное продуктовое предложение. Этот офис является пилотным для того, чтобы новые стандарты банка тиражировать на другие территории Российской Федерации», — заявил А. Долгов, добавив, что Средний Урал является домашним регионом УБРиР, так как тут сосредоточено две трети бизнеса банка.
В Свердловской области банк представлен 52 отделениями, в том числе 21 из них расположено в Екатеринбурге.
«Я увидел здесь полный набор самых современных финансовых услуг. Это очень удобно, очень качественно. Это тот высокий стандарт, который сегодня есть в Екатеринбурге в банковском секторе. Хотелось бы пожелать банку удачи, успехов, продолжения в реализации поддержки многих социальных проектов, которые банк делает на протяжении многих и многих лет. Этим и характерен наш уральский бизнес — высокой социальной ответственностью. Уральский банк реконструкции и развития, безусловно, не является исключением», — сказал А. Орлов, подводя итоги экскурсии.