УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 14:37

Реконструировали и развили

16 февраля в екатеринбургском бизнес-центре «Саммит» открылся новый флагманский офис Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Церемонию открытия посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Экскурсию для главы Екатеринбурга по помещению нового отделения банка провел президент УБРиР Алексей Долгов. Филиал занимает площадь 445 кв. м. Помещение оформлено в соответствии с современными дизайнерскими тенденциями. Для клиентов оборудованы удобные места для ожидания, предусмотрен и небольшой детский уголок для тех, кто пришел с детьми. Вся необходимая информация представлена на LED-экранах.

Реконструировали и развили

Рабочие места оборудованы шумопоглощающими панелями. Для проведения ипотечных сделок выделена отдельная зона в глубине офиса. Также в новом офисе есть депозитарное отделение для хранения ценных вещей и документов клиентов, из помещения ведут два выхода: на улицу и в бизнес-центр. Два из четырех современных банкоматов с функцией ресайклинга банкнот работают круглосуточно.

Реконструировали и развили

Отличительной особенностью нового флагманского отделения УБРиР стал отдел премиального обслуживания с отдельной переговорной комнатой и кассой. Впервые в УБРиР работа с клиентами VIP-сегмента выделена в особое направление деятельности, которое впоследствии руководство банка планирует распространить на все отделения банка в России.

Реконструировали и развили

«Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и «лицом» банка. Здесь самые современные дизайнерские и IT-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами. Особо отмечу, что впервые именно на базе этого отделения банк внедряет формат VIP-обслуживания для состоятельных клиентов. Для них будет сформировано специальное продуктовое предложение. Этот офис является пилотным для того, чтобы новые стандарты банка тиражировать на другие территории Российской Федерации», — заявил А. Долгов, добавив, что Средний Урал является домашним регионом УБРиР, так как тут сосредоточено две трети бизнеса банка.

Реконструировали и развили

В Свердловской области банк представлен 52 отделениями, в том числе 21 из них расположено в Екатеринбурге.

«Я увидел здесь полный набор самых современных финансовых услуг. Это очень удобно, очень качественно. Это тот высокий стандарт, который сегодня есть в Екатеринбурге в банковском секторе. Хотелось бы пожелать банку удачи, успехов, продолжения в реализации поддержки многих социальных проектов, которые банк делает на протяжении многих и многих лет. Этим и характерен наш уральский бизнес — высокой социальной ответственностью. Уральский банк реконструкции и развития, безусловно, не является исключением», — сказал А. Орлов, подводя итоги экскурсии.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
13.02.2024 В Екатеринбурге 16 февраля состоится открытие нового флагманского офиса УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса ...

05.12.2022 УБРиР открыл в Екатеринбурге новый офис для частных клиентов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Екатеринбурге офис нового ...

16.11.2022 УБРиР открывает новый офис в Москве

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...

21.03.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыло новый офис в Магнитогорске

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2011. На «филиальной карте» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» появилась новая ...

17.08.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» стало официальным партнером Дня Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2009. Более 300 тыс. человек в минувшие выходные приняли участие в прошедших на 41 площадке ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (403)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18