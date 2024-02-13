Реконструировали и развили

16 февраля в екатеринбургском бизнес-центре «Саммит» открылся новый флагманский офис Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Церемонию открытия посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Экскурсию для главы Екатеринбурга по помещению нового отделения банка провел президент УБРиР Алексей Долгов. Филиал занимает площадь 445 кв. м. Помещение оформлено в соответствии с современными дизайнерскими тенденциями. Для клиентов оборудованы удобные места для ожидания, предусмотрен и небольшой детский уголок для тех, кто пришел с детьми. Вся необходимая информация представлена на LED-экранах.Рабочие места оборудованы шумопоглощающими панелями. Для проведения ипотечных сделок выделена отдельная зона в глубине офиса. Также в новом офисе есть депозитарное отделение для хранения ценных вещей и документов клиентов, из помещения ведут два выхода: на улицу и в бизнес-центр. Два из четырех современных банкоматов с функцией ресайклинга банкнот работают круглосуточно.Отличительной особенностью нового флагманского отделения УБРиР стал отдел премиального обслуживания с отдельной переговорной комнатой и кассой. Впервые в УБРиР работа с клиентами VIP-сегмента выделена в особое направление деятельности, которое впоследствии руководство банка планирует распространить на все отделения банка в России.«Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и «лицом» банка. Здесь самые современные дизайнерские и IT-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами. Особо отмечу, что впервые именно на базе этого отделения банк внедряет формат VIP-обслуживания для состоятельных клиентов. Для них будет сформировано специальное продуктовое предложение. Этот офис является пилотным для того, чтобы новые стандарты банка тиражировать на другие территории Российской Федерации», — заявил А. Долгов, добавив, что Средний Урал является домашним регионом УБРиР, так как тут сосредоточено две трети бизнеса банка.В Свердловской области банк представлен 52 отделениями, в том числе 21 из них расположено в Екатеринбурге.«Я увидел здесь полный набор самых современных финансовых услуг. Это очень удобно, очень качественно. Это тот высокий стандарт, который сегодня есть в Екатеринбурге в банковском секторе. Хотелось бы пожелать банку удачи, успехов, продолжения в реализации поддержки многих социальных проектов, которые банк делает на протяжении многих и многих лет. Этим и характерен наш уральский бизнес — высокой социальной ответственностью. Уральский банк реконструкции и развития, безусловно, не является исключением», — сказал А. Орлов, подводя итоги экскурсии.