Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самым дорогим жильем

УрБК, Челябинск, 01.07.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке составляет 6 млн 864 тыс. 072 ...14.05.2024 «Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это ...27.03.2024 Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за I квартал выросла почти на 6%
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 147 ...21.09.2017 Екатеринбург остался в топ-10 городов России с самой высокой стоимостью жилья в новостройках
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Екатеринбург остался седьмым в рейтинге 50 крупнейших городов России по стоимости ...16.01.2013 Екатеринбург вошел в пятерку городов России с самой высокой стоимостью жилья
Екатеринбург с результатом 69,9 тыс. руб. за кв. м. занял пятое место среди городов России по стоимости квадратного ...