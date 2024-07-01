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Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самым дорогим жильем

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Екатеринбург занял пятое место рейтинга среди городов РФ по стоимости квадратного метра жилья в новостройках. Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.

В топ-5 рейтинга с самым дорогим квадратным метром в июне 2024 года попали Москва (349 тыс. руб., +2,1%), Санкт-Петербург (244 тыс. руб., +2,8%), Казань (212 тыс. руб., +3%), Нижний Новгород (до 189 тыс. руб., +1,8%) и Екатеринбург (151 тыс. руб., +2,4%).

При этом, согласно данным сервиса, за последний год «квадрат» жилья в новостройках уральской столицы подорожал на 21,7%. Средняя полная стоимость квартир на первичном рынке города в июне составила 7,3 млн руб.

Сильнее всего среди городов-миллионников РФ в июне выросла стоимость «квадрата» в Омске (+10,1%), Новосибирске (+5,8%), Уфе (+5,5%), Казани (+3%) и Санкт-Петербурге (+2,8%).

По данным Яндекс Недвижимости, в июне в крупнейших городах страны объем предложения в новостройках снизился в среднем на 5,9%.
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