Объем Фонда национального благосостояния в июне снизился до 12,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.07.2024. На 1 июля объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 12 трлн 602 млрд руб. За последний месяц показатель снизился на 102 млрд руб., говорится в материалах Минфина РФ.



При этом в долларах США показатель вырос на 5 млрд 473 млн, до 146 млрд 962 млн.