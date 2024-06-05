УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:03

Объем Фонда национального благосостояния в июне снизился до 12,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.07.2024. На 1 июля объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 12 трлн 602 млрд руб. За последний месяц показатель снизился на 102 млрд руб., говорится в материалах Минфина РФ.

При этом в долларах США показатель вырос на 5 млрд 473 млн, до 146 млрд 962 млн.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2024 Объем Фонда национального благосостояния снизился до 12,7 трлн рублей в мае 2024 года

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 48 млрд руб., до 12,704 трлн ...

17.01.2024 Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП

По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил 11,965 трлн руб., или 8% ...

17.01.2024 Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП

УрБК, Москва, 17.01.2024. По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил ...

24.03.2022 Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,9 трлн рублей

На 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 12,9 трлн руб., сообщает Минфин. По ...

24.03.2022 Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,9 трлн рублей

УрБК, Москва, 24.03.2022. На 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 12,9 трлн руб., ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать
Архив новостей
Июль 2024 (102)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18