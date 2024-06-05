Объем Фонда национального благосостояния в июне снизился до 12,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился на 48 млрд руб., до 12,704 трлн ...17.01.2024 Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП
По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил 11,965 трлн руб., или 8% ...17.01.2024 Объем Фонда национального благосостояния РФ составляет 8% ВВП
УрБК, Москва, 17.01.2024. По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил ...24.03.2022 Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,9 трлн рублей
На 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 12,9 трлн руб., сообщает Минфин. По ...24.03.2022 Объем Фонда национального благосостояния сократился до 12,9 трлн рублей
УрБК, Москва, 24.03.2022. На 1 марта объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 12,9 трлн руб., ...