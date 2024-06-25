Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 2 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по ...25.06.2024 Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, ...18.06.2024 Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...14.06.2024 Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 будет ...05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...