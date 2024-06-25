УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:04

Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. В делегацию вошли представители 24 белорусских предприятия, рассказал и. о. руководителя Генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук в ходе пресс-конференции, посвященной проведению выставки.

По его словам, стенд Беларуси займет площадь в 481 кв. м., на нем будет представлено 40 крупных выставочных образцов (колесный тягач, электробус и другие), а также широкий спектр продукции белорусских предприятий: телевизоры, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, зарядные станции, изделия из полимеров и другое.

Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в 2024 году с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Темой мероприятия в этом году станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:20 Глава Екатеринбурга провел заседание оргкомитета по подготовке к ИННОПРОМу

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 2 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по ...

25.06.2024 Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, ...

18.06.2024 Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...

14.06.2024 Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 будет ...

05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов05.06.2024Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина10.06.2024Иван Колотовкин: Люди будут меньше читать, зато больше смотреть и слушать
Архив новостей
Июль 2024 (102)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18