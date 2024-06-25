Республику Беларусь на ИННОПРОМе представят 24 предприятия

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Экспозиция Республики Беларусь будет второй по величине на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. В делегацию вошли представители 24 белорусских предприятия, рассказал и. о. руководителя Генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук в ходе пресс-конференции, посвященной проведению выставки.



По его словам, стенд Беларуси займет площадь в 481 кв. м., на нем будет представлено 40 крупных выставочных образцов (колесный тягач, электробус и другие), а также широкий спектр продукции белорусских предприятий: телевизоры, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, зарядные станции, изделия из полимеров и другое.



Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в 2024 году с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Темой мероприятия в этом году станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек.