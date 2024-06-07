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Сегодня, 11:22

В Екатеринбурге началось обновление плитки в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге специалисты МБУ «Зеленстрой» приступили к ремонту плитки в Историческом сквере. Всего здесь будет приведено в надлежащее состоянии 1,2 тыс. кв. м. покрытия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сломанные плиты мастера заменят новыми, а под шатающимися — переделают основание. Рабочие переложат гидроизоляцию и формирующую сетку, а поверх нанесут цементно-песчаную «подушку». Именно на нее установят целые плиты», — говорится в сообщении.

Ремонт будет производиться точечно, благодаря чему сквер будет открыт для пешеходов. Места, где будут проходить работы, специалисты обозначат ограждениями.
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