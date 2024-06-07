В Екатеринбурге началось обновление плитки в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Екатеринбурге запуск светомузыкального фонтана в Историческом сквере состоится в ...04.06.2024 В Екатеринбурге в течение лета озеленят и благоустроят 21 общественное пространство
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Екатеринбурге за летний период будет благоустроено 21 пространство, самыми ...28.05.2024 В Екатеринбурге в Историческом сквере точечно отремонтируют 1,2 тыс. кв. метров плитки
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Историческом сквере Екатеринбурга отремонтируют 1,2 тыс. кв. м. плитки. Работы ...08.09.2015 В Екатеринбурге обновили сквер на улице Белинского
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. В Екатеринбурге в сквере на улице Белинского высадили более 160 деревьев, а также ...26.05.2015 В Екатеринбурге дорожные службы приступили к ремонту тротуаров
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. В Екатеринбурге дорожные рабочие начали ремонт тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба ...