В Екатеринбурге началось обновление плитки в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге специалисты МБУ «Зеленстрой» приступили к ремонту плитки в Историческом сквере. Всего здесь будет приведено в надлежащее состоянии 1,2 тыс. кв. м. покрытия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Сломанные плиты мастера заменят новыми, а под шатающимися — переделают основание. Рабочие переложат гидроизоляцию и формирующую сетку, а поверх нанесут цементно-песчаную «подушку». Именно на нее установят целые плиты», — говорится в сообщении.



Ремонт будет производиться точечно, благодаря чему сквер будет открыт для пешеходов. Места, где будут проходить работы, специалисты обозначат ограждениями.