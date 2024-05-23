В Екатеринбурге в Историческом сквере точечно отремонтируют 1,2 тыс. кв. метров плитки

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Историческом сквере Екатеринбурга отремонтируют 1,2 тыс. кв. м. плитки. Работы пройдут точечно и начнутся уже в середине июня, сообщает пресс-служба горадминистрации.



В общей сложности рабочие переберут 1,2 тыс. кв. м. покрытия, в том числе 697 кв. м. гранитного и 521 кв. м. бетонного.



По расчетам 75% гранитных блоков станут новыми, поврежденные блоки заменят, а под неустойчивыми плитами переделают основание. Рабочие переложат гидроизоляцию и формирующую сетку, а поверх нанесут новую цементно-песчаную «подушку». Именно на нее установят целые плиты.



«Точечный ремонт позволит восстановить покрытие в короткие сроки, не лишая уральцев возможности прогуляться в самом сердце Екатеринбурга. Так, неминуемо возникающую проблему купируют на ранних этапах, а не будут игнорировать до момента, когда она потребует масштабного вмешательства», — пояснили в горадминистрации.