В Екатеринбурге в Историческом сквере точечно отремонтируют 1,2 тыс. кв. метров плитки

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал четыре участка ...26.05.2023 Заброшенный цветочный павильон в Историческом сквере Екатеринбурга переделают в ресторан
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Заброшенный павильон «Цветы», который находится в Историческом сквере Екатеринбурга, ...21.05.2020 В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскиза горельефа в Историческом сквере
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса на разработку ...26.05.2015 В Екатеринбурге дорожные службы приступили к ремонту тротуаров
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2015. В Екатеринбурге дорожные рабочие начали ремонт тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба ...13.08.2013 Службы благоустройства Екатеринбурга в кратчайшие сроки обновили набережную городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2013. Службы благоустройства Екатеринбурга в кратчайшие сроки обновили набережную городского ...