Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2024 году отремонтируют 45 выключателей на энергообъектах Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с ...22.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала приступили к плановому ремонту выключателей в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Тюменской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к среднему ...10.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала начали ремонт оборудования подстанций 220 — 500 кВ в Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала проводят ремонты выключателей 6-35 кВ на ...21.07.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновляют подстанции Ямало-Ненецкого автономного округа
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт выключателей 110/220 на подстанциях 220 «Янга-Яха» и ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт оборудования на 10 подстанциях Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт 120 выключателей 6-500 кВ и более 300 ...