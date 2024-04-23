Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2024 году отремонтируют 45 выключателей на энергообъектах Кировской области

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году отремонтируют 45 выключателей на энергообъектах Кировской области, в том числе на крупнейшем питающем центре региона — подстанции 500 кВ «Вятка», сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.



Так, наибольший объем работ — ремонт 11 выключателей — запланирован на подстанции 500 кВ «Вятка», которая участвует в электроснабжении Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича. Также от нее запитываются объекты железной дороги и химический комбинат в Кирово-Чепецке — одно из крупнейших предприятий страны по производству минеральных удобрений.



Кроме того, в 2024 году энергетики уделят особое внимание подстанции 220 кВ «Киров», которая участвует в выдаче мощности Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, и подстанции 220 кВ «Вятские поляны», являющейся главным питающим центром одноименного города. Здесь отремонтируют в общей сложности около 20 выключателей.



«Выключатели являются одним из видов основной коммутационной аппаратуры. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Программой ремонтов предусмотрена полная разборка оборудования, замена изношенных контактных соединений и уплотнительных деталей», — пояснили в пресс-службе.