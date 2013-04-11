Отпускная цена на муку в России с конца прошлого года увеличилась на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Цены на пшеницу 3-го класса на Урале за неделю снизились на 425 руб. за тонну. В Сибири ...

За неделю цены на пшеницу на Урале снизились на 425 рублей за тонну

Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января по 4 марта 2013 года подорожали ...

С начала года рост цен на муку и картофель составил 8%

С начала года пшеничная мука и картофель в Свердловской области подорожали на 8%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января ...