Отпускная цена на муку в России с конца прошлого года увеличилась на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Цены на пшеницу 3-го класса на Урале за неделю снизились на 425 руб. за тонну. В Сибири ...11.03.2013 С начала года рост цен на муку и картофель составил 8%
Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января по 4 марта 2013 года подорожали ...11.03.2013 С начала года пшеничная мука и картофель в Свердловской области подорожали на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января ...15.10.2012 В Свердловской области растут цены на продукты
За период с 1 сентября по 1 октября 2012 года в Свердловской области наблюдался рост средних розничных цен на основные ...15.10.2012 В Свердловской области наблюдается рост средних розничных цен на продукты
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. За период с 1 сентября по 1 октября 2012 года в Свердловской области наблюдался рост ...