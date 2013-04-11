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Отпускная цена на муку в России с конца прошлого года увеличилась на 2,9%

УрБК, Москва, 02.07.2024. По состоянию на 26 июня отпускная цена пшеничной муки в среднем по РФ составляет 24,9 руб. за кг. С конца прошлого года стоимость данной продукции увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. Сейчас цена на 10,9% меньше показателя за аналогичный период 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Ведомство оценивает текущую ситуацию на рынке хлеба и муки как стабильную. При этом отмечается, что у производителей мукомольной продукции возросли затраты на транспортировку, упаковку и другие расходы.

«Цены производителей на пшеницу 3 класса сегодня составляют 13,733 тыс. руб. за т, на пшеницу 4 класса — 12,655 тыс. руб. Данные показатели существенно ниже предельных максимальных уровней цен на пшеницу, при достижении которых возможно проводить товарные интервенции на рынке», — отмечают в ведомстве.
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