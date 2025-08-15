УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:04

Экспорт продукции мукомольной промышленности из Свердловской области вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Экспорт продукции мукомольной промышленности из Свердловской области вырос на 10% год к году, составив 40 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

Самая экспортируемая — пшеничная мука, чья доля в экспорте мукомольной продукции составляет 43% по весу. Ее поставки выросли на 3% в весе и по стоимости, на втором месте кукурузная мука с ростом в 15% и 37% по весу и стоимости соответственно, а также мука рисовая, экспорт которой вырос более чем в три раза по обоим показателям.

Значительно увеличились поставки этих продуктов в страны Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, в этом году вполовину выросли поставки пшеничной муки в Туркменистан.

«Иностранные компании охотно импортируют произведенные на Урале овсяные муку и хлопья. Поставки овсяных хлопьев выросли на 60% в весовом выражении. В этом году их закупили более 10 тыс. тонн. Значительно увеличился объем экспорта в Китай, Вьетнам и Азербайджан. В странах Ближнего Востока значительно возрос интерес к овсяной муке — поставки выросли в три раза», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.08.2025 Экспорт мороженого из России с начала года вырос на 37%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Поставки молочной продукции из России за границу в стоимостном выражении с начала года ...

28.07.2025 Поставки бахчевых культур на Урал выросли с начала 2025 года в весовом эквиваленте почти в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. С начала 2025 года на Урал было ввезено более 7 тыс. 260 т арбузов и дынь стоимостью ...

11.06.2025 Уральские производители наращивают поставки мороженого на рынки Азии и Ближнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Уральские хладокомбинаты с начала года экспортировали 160 т мороженого общей стоимостью ...

02.04.2025 Китай нарастил поставки экзотических фруктов на Урал в три раза

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Китай с начала года поставил на Урал 240 т экзотических фруктов общей стоимостью 50 млн ...

31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (421)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.