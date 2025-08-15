Экспорт продукции мукомольной промышленности из Свердловской области вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Поставки молочной продукции из России за границу в стоимостном выражении с начала года ...

Экспорт мороженого из России с начала года вырос на 37%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. С начала 2025 года на Урал было ввезено более 7 тыс. 260 т арбузов и дынь стоимостью ...

Поставки бахчевых культур на Урал выросли с начала 2025 года в весовом эквиваленте почти в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Уральские хладокомбинаты с начала года экспортировали 160 т мороженого общей стоимостью ...

Уральские производители наращивают поставки мороженого на рынки Азии и Ближнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Китай с начала года поставил на Урал 240 т экзотических фруктов общей стоимостью 50 млн ...

Китай нарастил поставки экзотических фруктов на Урал в три раза

Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...