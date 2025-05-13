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Уральские производители наращивают поставки мороженого на рынки Азии и Ближнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Уральские хладокомбинаты с начала года экспортировали 160 т мороженого общей стоимостью 74 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Львиная доля поставок пришлась на Казахстан. В эту страну отгрузили свыше 150 т данного лакомства на 72 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли в полтора раза.

Также в 2025 году уральские предприятия поставили 2 т мороженого в Китай.

«Уральский регион наращивает свое присутствие также на рынках Азии и Ближнего Востока», — добавил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
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