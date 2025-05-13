Уральские производители наращивают поставки мороженого на рынки Азии и Ближнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Таможенники в апреле оформили ввоз на Урал более 120 т арбузов на общую сумму свыше 8 ...26.02.2025 Уральские предприятия за год экспортировали в Китай 2 тыс. тонн кондитерских изделий
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Предприятия Уральского федерального округа за 2024 год экспортировали в Китай 2 тыс. т ...02.12.2024 Уральские предприятия с начала года экспортировали более 300 тонн мясных консервов
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. С начала 2024 года таможенные службы Урала оформили экспорт 335 т тушенки. Основные ...10.06.2024 Уральские производители нарастили экспорт мороженого на 66%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей ...28.02.2024 Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т ...