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Вчера, 13:22

Уральские предприятия за год экспортировали в Китай 2 тыс. тонн кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Предприятия Уральского федерального округа за 2024 год экспортировали в Китай 2 тыс. т кондитерских изделий, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Самым большим спросом у жителей Поднебесной пользовались уральские пряники. Поставки составили 1 тыс. т на общую сумму почти 135 млн руб. Также Китай активно закупал печенье, круассаны, рулеты и бисквитные торты.

В целом, уральские предприятия за год экспортировали 8,5 тыс. т кондитерских изделий. Основные поставки осуществлялись в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
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