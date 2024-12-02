Уральские предприятия за год экспортировали в Китай 2 тыс. тонн кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. С начала 2024 года таможенные службы Урала оформили экспорт 335 т тушенки. Основные ...30.10.2024 Уральские предприятия за девять месяцев экспортировали 1,8 тонн самоцветов
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. С января по сентябрь 2024 года уральские таможенники оформили экспорт 1,8 тонн ...31.07.2024 С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали морепродуктов на сумму свыше 7 млн долларов США
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали 4 тыс. т ...10.06.2024 Уральские производители нарастили экспорт мороженого на 66%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей ...28.02.2024 Уральские фармпредприятия экспортировали лекарства на 6 млн долларов США в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т ...