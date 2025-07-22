ММК договорился о поставках продукции в Кыргызстан на 6 млрд рублей в год

УрБК, Магнитогорск, 22.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в очередной раз занял первое место среди ...31.10.2024 ММК и DoorHan расширяют сотрудничество в сфере поставок металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 31.10.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и DoorHan подписали документ о ...17.01.2024 ММК остается лидером по производству плоского проката и металлопроката с покрытием
УрБК, Магнитогорск, 17.01.2024. По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по ...02.11.2023 Свердловская область и Республика Кыргызстан подписали соглашения о сотрудничестве в сферах поставки лифтов и продукции легпрома
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Республика Кыргызстан будет поставлять в Свердловскую области лифты для многоквартирных ...09.04.2019 Группа ЧТПЗ и компания «Газпром Кыргызстан» договорились о научно-техническом сотрудничестве
УрБК, Челябинск, 09.04.2019. Группа ЧТПЗ и ОсОО «Газпром Кыргызстан» заключили соглашение о научно-техническом ...