ММК договорился о поставках продукции в Кыргызстан на 6 млрд рублей в год

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 15.08.2025. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» будет поставлять в Кыргызстан продукцию общей стоимостью 6 млрд рублей в год. Соответствующее соглашение было подписано с компанией «Металл Торг Сервис», которая является одним из ведущих поставщиков продукции из металла в Республике Кыргызстан, сообщает пресс-служба ММК.Меморандум был подписан сторонами в присутствии вице-премьера РФ Алексея Оверчука и первого вице-премьера Кыргызстана Данияра Амангельдиева на VII Кыргызско-Российском экономическом форуме, проходящем на озере Иссык-Куль.«Металл Торг Сервис» станет для ММК крупнейшим металлотрейдером, через которого будут осуществляться поставки металлопродукции ММК предприятиям Республики. Фокус будет сделан на арматурном прокате, который используется для жилищного и инфраструктурного строительства. По данным Евразийской экономической комиссии, за январь-май 2025 года Кыргызстан продемонстрировал самый высокий прирост объемов строительных работ среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — показатель увеличился в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.Начиная с 2022 года, растет и динамика поставок сортового и горячекатаного проката ММК в Кыргызстан. Кыргызстан, как и другие быстроразвивающиеся рынки стран СНГ — важнейшее направление экспорта для ПАО «ММК». В 2024 году объем поставок металлопродукции ММК в СНГ превысил 1,7 млн т.Ежегодный Кыргызско-Российский экономический форум нацелен на обсуждение актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества двух стран и служит площадкой для запуска крупных инвестиционных проектов. В этом году мероприятие собрало свыше 1 тыс. участников из Кыргызстана, России и стран ЕАЭС. Организатором форума выступает Российско-Кыргызский Фонд развития.