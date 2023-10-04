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Свердловская область и Республика Кыргызстан подписали соглашения о сотрудничестве в сферах поставки лифтов и продукции легпрома

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Республика Кыргызстан будет поставлять в Свердловскую области лифты для многоквартирных домов. Соглашение об этом было подписано в Бишкеке в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова и министра экономики и коммерции Киргизии Данияра Амангельдиева. Также в ходе встречи обсуждались условия поставки из этой страны на Средний Урал продукции легпрома, сообщает департамент информационной политики региона.

Так, согласно подписанному договору о поставках подъемного оборудования, лифтами производства киргизской компании «Скай индастриал групп» будут оборудованы новостройки в Академическом районе Екатеринбурга. Это соглашение поспособствует реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что летом этого года на полях выставки ИННОПРОМ ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») подписала соглашение о сотрудничестве в вопросах импортозамещения подъемного оборудования для многоквартирных домов с Могилевским заводом лифтового машиностроения (ОАО «Могилевлифтмаш»).

Проектом предусмотрено размещение в Екатеринбурге сборочного производства лифтов. Такое предприятие позволит выпускать от 500 единиц оборудования в год. В начале октября в рамках форума 100+ TechnoBuild генеральный директор ведущего застройщика восьмого района уральской столицы АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры о предоставлении места для лифтового производства на территории, где в ближайшее время начнется строительство района Академический-2. Планируется, что оборудование ОАО «Могилевлифтмаш» также будет использоваться в новостройках в Академическом районе, а затем поставки распространят на другие регионы РФ.
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