Свердловская область и Республика Кыргызстан подписали соглашения о сотрудничестве в сферах поставки лифтов и продукции легпрома

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Сегодня на полях форума 100+ TechnoBuild генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» ...03.10.2023 При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие ...13.07.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга поделился с белорусской делегацией опытом внедрения энергосберегающих технологий
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга для делегации из Белоруссии провели экскурсию по ...12.07.2023 Поднимающее сотрудничество
В Академическом районе Екатеринбурга построят завод по сборке белорусских скоростных лифтов ...16.06.2017 В Свердловской области опубликовали список домов, в которых за год заменят лифты
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2017. В Свердловской области утвердили перечень домов, которые вошли во второй этап областной ...