Свердловская область и Республика Кыргызстан подписали соглашения о сотрудничестве в сферах поставки лифтов и продукции легпрома

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УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга для делегации из Белоруссии провели экскурсию по ...

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