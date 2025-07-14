УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:42

Экспорт мороженого из России с начала года вырос на 37%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Поставки молочной продукции из России за границу в стоимостном выражении с начала года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза.

Экспорт сухой молочной сыворотки увеличился более чем в два раза, мороженого — на 37%, кисломолочной продукции — на 23%, творога и сыров — на 18%.

Поставки осуществлялись в страны Евразийского союза, а также в Китай, Азербайджан и Узбекистан.

Ранее УрБК писал, что в прошлом году цены на молоко в Свердловской области выросли со значительным опережением темпов инфляции.
