Китай нарастил поставки экзотических фруктов на Урал в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Китай в феврале поставил в Россию яблоки на общую сумму 8,2 млн долл. США. По сравнению ...16.04.2024 За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 т тропических фруктов общей стоимостью ...10.11.2023 Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...04.03.2022 Импорт косметики и парфюмерии на Урал за год вырос на 67%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. С начала текущего года в уральские регионы поставили почти 150 т импортной косметики и ...