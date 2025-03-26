Китай нарастил поставки экзотических фруктов на Урал в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Китай в феврале поставил в Россию яблоки на общую сумму 8,2 млн долл. США. По сравнению ...

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 т тропических фруктов общей стоимостью ...

За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...

Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%

Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...