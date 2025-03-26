УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Китай нарастил поставки экзотических фруктов на Урал в три раза

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Китай с начала года поставил на Урал 240 т экзотических фруктов общей стоимостью 50 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли в три раза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Поставки манго по весу и стоимости за год выросли в 40 раз (155 т на 37 млн руб.), питайи — в 15 раз (80 т на 13 млн руб.).

Также таможенники отмечают снижение спроса на китайские ананасы (до 4 т) и небольшие объемы ввезенной маракуйи (500 кг).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2025 Поставки китайских яблок в Россию обновили шестилетний максимум

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Китай в феврале поставил в Россию яблоки на общую сумму 8,2 млн долл. США. По сравнению ...

16.04.2024 За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 т тропических фруктов общей стоимостью ...

10.11.2023 Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...

31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...

04.03.2022 Импорт косметики и парфюмерии на Урал за год вырос на 67%

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. С начала текущего года в уральские регионы поставили почти 150 т импортной косметики и ...

Популярные новости
31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31403.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Апрель 2025 (57)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18