За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году уральские фармацевтические предприятия экспортировали почти 200 т ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...13.02.2024 Таможня заявила о росте торгового оборота между Уралом и Африкой
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Между странами Африки и уральскими регионами растут объемы взаимной торговли, заявили в ...01.02.2024 В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге прибыла ...10.11.2023 Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% ...