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За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 тонн тропических фруктов на общую сумму 37 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. За I квартал 2024 года на Урал завезли более 18 т тропических фруктов общей стоимостью 37 тыс. долл. США. По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается рост в весовом выражении в три раза, в стоимостном — в два, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Наибольшим спросом у уральцев пользуются личи и «драконий фрукт», которых на Урал прибыло партией весом в 7 т. В три раза увеличился импорт китайских ананасов, его с начала года прибыло более 10 т. Поставки манго выросли в два раза — до 4,5 т», — сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Он также подчеркнул, что для сохранности свежести фруктов таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки.
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