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Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили об увеличении цен на 10-12%

УрбК, Москва, 21.02.2025. Об увеличении отпускных цен на 10-12% с 1 марта 2025 года уведомили ритейлеров крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает газета «Ведомости».

Производители объясняют подорожание ростом цен на складское хранение и услуги логистики, также увеличением цен на сырье и повышение налоговой нагрузки.

При этом увеличение стоимости закупки происходит «плавно и постепенно», рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По словам эксперта, «Средняя наценка на самые доступные позиции пшеничного хлеба в крупных торговых сетях с начала 2025 г. находилась на уровне 5–7%.».

При этом Минсельхоз России считает ситуацию на российском рынке хлеба стабильной, существенного роста цен не наблюдается, отмечает Интерфакс.

«По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляла 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно», — сообщили в ведомстве.
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