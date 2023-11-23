Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий предупредили об увеличении цен на 10-12%

УрБК, Москва, 23.11.2023. Средняя стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в российских магазинах выросла на 5%. Об этом ...19.07.2021 В августе хлебобулочные изделия в России могут подорожать на 7-12%
Производители хлебобулочных изделий предупреждают о возможном росте цен на свою продукцию в августе на 7-12%. Причина — ...19.07.2021 В августе хлебобулочные изделия в России могут подорожать на 7-12%
УрБК, Москва, 19.07.2021. Производители хлебобулочных изделий предупреждают о возможном росте цен на свою продукцию в ...27.05.2020 В свердловском минАПК объяснили причины сокращения производства хлеба и яиц
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2020. В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской ...23.10.2018 ФАС России рекомендовала управлениям службы в регионах усилить контроль за ценами на хлеб и муку
УрБК, Москва, 23.10.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала своим региональным управлениям ...