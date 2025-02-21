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Отпускные цены на муку в России в феврале снизились на 0,5%

УрБК, Москва, 10.03.2025. Отпускные цены на муку в России за прошедший месяц снизились на 0,5%, в то время как стоимость хлеба из пшеничной муки практически не изменилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза.

Согласно данным на 5 марта, средняя стоимость муки у производителей составила 26,7 руб. за килограмм, а цена хлеба из пшеничной муки удерживается на уровне 69 руб. за килограмм.

Министерство подчеркнуло, что стабильность цен на рынке обусловлена высоким уровнем производства. В 2024 году в стране выпустили 9,9 млн т муки, что превышает показатели предыдущего года на 103 тыс. т. Производство хлеба и хлебобулочных изделий за год увеличилось на 7,9 тыс. т, до 6,3 млн т.
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